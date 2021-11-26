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Общество26 ноября 2021 6:57

Курян приглашают принять участие в «Е-Диктанте»

Мероприятие проходит в онлайн-формате с 18 ноября по 11 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Куряне имеют возможность продемонстрировать свои знания в сфере энергосбережения

Куряне имеют возможность продемонстрировать свои знания в сфере энергосбережения

Фото: Архив "КП"

Отборочный тур проходит до седьмого декабря, в нем нужно ответить на 50 вопросов, продемонстрировав свои знания в сфере энергосбережения. Тех, кто даст не менее половины правильных ответов, 11 декабря ждет второй тур, в котором будет еще 30 вопросов.

В курском Доме совета сообщают – онлайн-тест поможет разобраться, как грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный бюджет

Принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте» можно на сайте www.energydict.ru. Возраст участников - от 12 лет и старше. По результатам теста в каждом федеральном округе России будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы.