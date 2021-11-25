Почта России выпустила конверты с изображением курского цирка

Курскому цирку исполнилось полвека Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году Курский цирк отмечает 50-летний юбилей. К круглой дате «Почта России» в Курской области выпустила почтовый конверт с изображением здания цирка. Кроме того, был выпущен специальный переводной почтовый штемпель с юбилейной датой и надписью «50 лет Курскому государственному цирку».

Конверты выпущены тиражом 250 тысяч экземпляров, приобрести их можно будет во всех почтовых отделениях области. Поставить оттиск специального штемпеля можно будет до конца года на Курском почтамте по адресу Красная площадь, 8.