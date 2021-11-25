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Общество25 ноября 2021 17:40

С 1 января курянам будут выдавать только электронные больничные

Отследить начисления можно через онланн-сервисы
Ольга ДАНИЛОВА
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Руководство ФСС региона рассказало о нововведении

Руководство ФСС региона рассказало о нововведении

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут оформляться в электронном виде. Главный плюс для жителей региона: со дня, когда человек вышел на больничный, и до дня получения пособия от самого гражданина не требуется никаких действий.

Речь об этом шла на "круглом столе", организованном редакцией "Комсомольская правда в Курске" и региональным отделением ФСС.

Первые электронные больничные в регионе выдали в 2017 году, напомнили на мероприятии

Первые электронные больничные в регионе выдали в 2017 году, напомнили на мероприятии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это же касается и назначения выплат по нетрудоспособности в связи с материнством. Отслеживать начисление и выплату пособий можно с помощью личного кабинета на официальном сайте Фонда социального страхования и в личном кабинете мобильного приложения «Социальный навигатор».