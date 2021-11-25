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Происшествия25 ноября 2021 16:33

В Курске завели уголовное дело за загрязнение окружающей среды

Прокуратура требует приостановить работу завода
Ольга ДАНИЛОВА
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Ущерб природе оценили в 3, 8 миллиона рублей

Ущерб природе оценили в 3, 8 миллиона рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курской области сообщила о результатах проверки исполнения закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Экотекс-К».

Установлено, что с 28 апреля 2020 года по 8 июня 2021 года работник предприятия в результате эксплуатации оборудования допустил превышение выбросов загрязняющих веществ. Это стало причиной причинения вреда окружающей среде на сумму более 3,8 млн рублей, рассказали в администрации региона.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура направила в суд иск с требованием приостановить работу ООО «Экотекс-К» и обязать провести мероприятия по утилизации, обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.