В Курске откроют еще один прививочный пункт в торговом центре

Пункт заработает на следующей неделе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поликлиника № 3 Курска организует прививочный пункт для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сеймский» на втором этаже. Открыть его планируется на следующей неделе.

Это будет уже седьмой прививочный пункт в регионе, где можно вакцинироваться от коронавируса без предварительной записи. Такие пункты продолжают работу в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске. С 25 ноября начал работу и мобильный пункт вакцинации у гипермаркета «Леруа Мерлен» в Курске