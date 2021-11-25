С 26 ноября курские МФЦ возобновляют работу в полном объеме

Распечатать сертификат о вакцинации в МФЦ можно без предварительной записи Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 26 ноября в филиалах МФЦ Курской области возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи в полном объеме.

Записаться можно по многоканальному телефону контакт-центра «МФЦ» +7 (4712) 74-14-80 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, на официальном сайте МФЦ (mfc-kursk.ru) и с помощью мобильного приложения «МФЦ Курск».

Без предварительной записи предоставляются услуги:

печать на бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19 или перенесенном коронавирусе;

регистрация на портале госуслуг.

Выдача результатов по итогам предоставления госуслуг в МФЦ проводится без предварительной записи.