Куряне могут принять участие в акции "Елка желаний"

Спешите делать добро Фото: Светлана ВОЛКОВА

В четвертый раз проходит Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний».

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеи в возрасте от трех до 17 лет, ребята с ограниченными возможностями здоровья или проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди от 60 лет с инвалидностью могут стать участниками акции и рассказать о своем желании.

В то же время любой человек может зарегистрироваться на сайте проекта и осуществить чью-то мечту.

Регистрация проходит на сайте елкажеланий.рф и продлится до 11 декабря.