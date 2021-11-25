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Общество25 ноября 2021 12:03

Куряне могут принять участие в акции "Елка желаний"

Регистрация продлится до 11 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
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Спешите делать добро

Спешите делать добро

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В четвертый раз проходит Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний».

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеи в возрасте от трех до 17 лет, ребята с ограниченными возможностями здоровья или проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди от 60 лет с инвалидностью могут стать участниками акции и рассказать о своем желании.

В то же время любой человек может зарегистрироваться на сайте проекта и осуществить чью-то мечту.

Регистрация проходит на сайте елкажеланий.рф и продлится до 11 декабря.