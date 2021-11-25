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Происшествия25 ноября 2021 11:59

Названы причины пожаров, произошедших в Курской области за последние сутки

В результате возгораний погибли трое мужчин
Кристина ГОРБАТЕНКО
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За последние сутки в Курске произошло три возгорания

За последние сутки в Курске произошло три возгорания

Фото: Архив "КП"

Курские спасатели рассказали об обстоятельствах случившихся трагедий.

Причиной пожара в деревне Терепша Золотухинского района, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в обогревателе. При разборе завалов пожарные нашли на пепелище труп 69-летнего мужчины.

Утром 25 ноября сильное возгорание произошло в деревне Алексеевка Солнцевского района. Мужчина, который находился в горящем доме, погиб. Специалисты предполагают, что трагедия могла произойти из-за неисправного печного отопления.

Жертвой пожара в поселке Касторное стал 39-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.