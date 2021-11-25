Курянку, убившую бывшего мужа, осудили на шесть лет

Сейчас женщина находится под домашним арестом Фото: Архив "КП"

Сообщается, что 20 февраля 2021 года в ходе очередного конфликта пострадавший снова избил осужденную.Тогда курянка взяла в руки нож и нанесла мужчине множественные удары в голову и грудную клетку. В результате чего, он скончался.

Суд учел противоправное поведение бывшего супруга и наличие у женщины трех малолетних детей. Было назначено наказание в минимальных пределах – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил.