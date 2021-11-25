Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 11:26

Курянку, убившую бывшего мужа, осудили на шесть лет

Женщина неоднократно становилась жертвой бытового насилия со стороны экс-супруга
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас женщина находится под домашним арестом

Сейчас женщина находится под домашним арестом

Фото: Архив "КП"

Сообщается, что 20 февраля 2021 года в ходе очередного конфликта пострадавший снова избил осужденную.Тогда курянка взяла в руки нож и нанесла мужчине множественные удары в голову и грудную клетку. В результате чего, он скончался.

Суд учел противоправное поведение бывшего супруга и наличие у женщины трех малолетних детей. Было назначено наказание в минимальных пределах – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил.