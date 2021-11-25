В инфекционном корпусе Курской ОМКБ на работу принято около 120 человек

Ковидный госпиталь сможет принять первых пациентов в середине декабря Фото: архив "КП"

Сообщается, что подходят к концу малярные работы на первом и втором этажах, заведено постоянное электроснабжение на весь объект, идет проверка и настройка электрики, осуществляется поставка медицинского оборудования и мебели, налаживается работа кислородной станции, благоустраивается территория.

Палаты вымыты и закрыты, на выходных в них начнется расстановка медицинского оборудования.

После завершения подготовки второго этажа, стройка продвинется на третий и четвертый этажи. Как и планировалось ранее, первых пациентов госпиталь будет готов принять уже в середине декабря.

Помимо этого, в больнице готовят медицинские бригады. На работу уже принято около 120 человек, а также определены руководители каждого отделения. Всего здесь будут трудится более 500 медработников в 7 лечебных отделениях.

Обучение медицинского персонала на новом оборудовании начнется на следующей неделе.