В Курске устанавливают главную новогоднюю елку

Главная елка города будет не только сверкать, но еще и "петь" Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Работы по установке главного символа Нового года, который приобрели за 3,8 млн рублей в 2019 году, начались сегодня, 25 ноября.

Елку украсят несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек, а также звезда «Роза ветров» с россыпью тысячи мерцающих элементов.

Помимо этого, зеленая красавица является светомузыкальной, а в ее ветви вплетено почти 17 тысяч светодиодных огоньков.

Сейчас ведется работа над монтажом каркаса елки.