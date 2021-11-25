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Общество25 ноября 2021 8:16

В Курске устанавливают главную новогоднюю елку

В этом году она снова будет размещена на Театральной площади
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Главная елка города будет не только сверкать, но еще и "петь"

Главная елка города будет не только сверкать, но еще и "петь"

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Работы по установке главного символа Нового года, который приобрели за 3,8 млн рублей в 2019 году, начались сегодня, 25 ноября.

Елку украсят несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек, а также звезда «Роза ветров» с россыпью тысячи мерцающих элементов.

Помимо этого, зеленая красавица является светомузыкальной, а в ее ветви вплетено почти 17 тысяч светодиодных огоньков.

Сейчас ведется работа над монтажом каркаса елки.