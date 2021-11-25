Еще у 330 курян выявили коронавирус

По данным оперштаба на 25 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 330 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 207, Железногорск – 35, Курский – 16, Обоянский – 9, Рыльск – 8, Льгов, Обоянь и Железногорский – по 5, Октябрьский, Рыльский и Суджанский – по 4, Большесолдатский, Касторенский, Поныровский и Фатеж – по 3, Дмитриевский, Золотухинский и Советский – по 2, Беловский, Медвенский, Тимский – по 1.Всего в регионе зарегистрировано 74 891 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1659 человек, на ИВЛ – 149 (17 – инвазивная, 132 – неинвазивная).

Скончались 1777 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 570 422 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 516 609.