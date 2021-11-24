Курские школы получили 54 новых автобуса

В 2022 году планируют отремонтировать 50 школ в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школам Курской области передали 54 новых машины марок «УАЗ», «ПАЗ» и «ГАЗ». Транспорт приобретен за счет федерального бюджета.

Большая часть автобусов обновит изношенный транспорт, остальные отправятся на новые маршруты движения для доставки школьников из удаленных сел, сказали в администрации региона.

В 2021 году школьный автопарк обновился на 60 единиц. В прошлом году передавали 30 школьных автобусов. 90 школьных автобусов региона – абсолютно новые.

В следующем году планируется старт реализации проекта по ремонту школ. Подготовлены проекты на более чем 50 образовательных учреждений, ожидается решение по федеральному финансированию, сказали в Доме Советов.