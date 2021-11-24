В Курске проверили движение маршруток

Транспорт мониторили на остановке "Пушкинский" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске провели мониторинг количества пассажирского транспорта на маршрутах.

Сотрудники департамента пассажирского транспорта выбрали остановку рядом с ТЦ «Пушкинский» по направлению из центра.

По словам заместителя директора департамента пассажирского транспорта Дмитрия Бартенева, по данным ЦДС максимальный выпуск подвижного состава - в часы «пик»: утром с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 19-00 вечером:

- С 19-00 до 21-00 снижается пассажиропоток, однако уже после 21-00 по мере окончания работы того или иного торгового центра одноминутно на остановки может выйти много людей.

-По итогам проведенного мониторинга пассажиропоток после 21-30 уменьшился в связи с введением ряда ограничительных мер, наполняемость пассажирского составила от одного до четырех баллов по пятибалльной шкале. Есть ряд замечаний по невыполнению вечерних рейсов по маршрутам в направлении железнодорожного вокзала, поселка Волокно, КЗТЗ, улицы Союзной, что повлекло долгое ожидание транспорта и его наполнение до пяти баллов по пятибалльной шкале, - сказал Дмитрий Бартенев.

С перевозчиков, допустивших невыполнение графиков движения, по каждому внеплановому съезду взяли объяснения.

МУП «Центральная диспетчерская служба города Курска» поручено оперативно взаимодействовать с перевозчиками, усилить контроль за соблюдением расписания и регулярностью выполнения рейсов, схем движения.