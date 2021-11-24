В Курске отремонтируют крышу дома, где жил Малевич

В обладминистрации сказали, что ремонт уже идет - крышу разобрали Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске приступили к ремонту крыши дома, где проживал Казимир Малевич. Крыша дома №13 по улице Почтовой пострадала от сильного ветра летом этого года.

Дом известного художника в ближайшее время будет внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, уже готовятся соответствующие документы. Такое решение было принято на недавнем заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Курской области, сказали в администрации региона.

Как отметила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, сейчас строители приступили к противоаварийным работам, чтобы сохранить объект и не допустить дальнейшего его разрушения.

Необходимый строительный материал уже приобретен. Подрядчик разобрал поврежденную кровлю здания и приступил к ее ремонту