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Политика24 ноября 2021 12:01

В Курске насчитали почти 500 уклонистов

В следственный комитет передано два дела против тех, кто отказался идти в армию
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе идет осенний призыв

В регионе идет осенний призыв

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске числится около 500.

В целом по городу в этот призыв удалось разыскать 32 человека.

- По результатам весеннего призыва военным комиссариатом Центрального и Сеймского округов в следственный комитет передано два дела в отношении тех, кто отказался без всяких на то причин идти в армию. И уже состоялся суд. В ходе этого осеннего призыва, уже более ста человек привлечены к административной ответственности, – сказал военком Игорь Ясько.

В Железнодорожном округе разыскано пять "беглецов", некоторые из них уже несут службу.

Работа по поискам будет продолжаться во взаимодействии с представителями администраций округов и правоохранительными органами, сказали в мэрии.