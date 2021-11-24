В Курске насчитали почти 500 уклонистов

В регионе идет осенний призыв Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске числится около 500.

В целом по городу в этот призыв удалось разыскать 32 человека.

- По результатам весеннего призыва военным комиссариатом Центрального и Сеймского округов в следственный комитет передано два дела в отношении тех, кто отказался без всяких на то причин идти в армию. И уже состоялся суд. В ходе этого осеннего призыва, уже более ста человек привлечены к административной ответственности, – сказал военком Игорь Ясько.

В Железнодорожном округе разыскано пять "беглецов", некоторые из них уже несут службу.

Работа по поискам будет продолжаться во взаимодействии с представителями администраций округов и правоохранительными органами, сказали в мэрии.