В Курске насчитали почти 500 уклонистов

В регионе идет осенний призыв
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске числится около 500.
В целом по городу в этот призыв удалось разыскать 32 человека.
- По результатам весеннего призыва военным комиссариатом Центрального и Сеймского округов в следственный комитет передано два дела в отношении тех, кто отказался без всяких на то причин идти в армию. И уже состоялся суд. В ходе этого осеннего призыва, уже более ста человек привлечены к административной ответственности, – сказал военком Игорь Ясько.
В Железнодорожном округе разыскано пять "беглецов", некоторые из них уже несут службу.
Работа по поискам будет продолжаться во взаимодействии с представителями администраций округов и правоохранительными органами, сказали в мэрии.