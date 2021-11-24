Куряне стали больше брать ипотечных кредитов

Объем выданной курянам за девять месяцев ипотеки вырос на четверть и составил почти 20 млрд рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне оформили более восьми тысяч ипотечных кредитов за девять месяцев 2021 года

С января по сентябрь этого года жителям Курского региона выдано 8,4 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Пик активности заемщиков приходился на март. В этот месяц курянам было выдано 1,2 тысяч ипотечных кредитов. В сентябре спрос также оставался высоким, банками было выдано 978 ипотечных кредитов. Объем выданной курянам за девять месяцев ипотеки вырос на четверть и составил почти 20 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка в Курской области в сентябре 2019 года составляла 9,7% годовых, а в сентябре этого года – 7,5%, отметил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.