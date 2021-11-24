На новогодние украшения в Курске потратят несколько миллионов рублей

На улице Ленина планируют разместить 27 светодиодных гирлянд Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году, для украшения города к новогодним праздникам, планируют закупить 12 больших шаров, стоимостью 35 тысяч рублей каждый, восемь огромных сосулек – по 70 тысяч рублей, два светодиодных фонтана холодного цвета – 520 тысяч за каждый, три светодиодных фонтана теплого цвета – по 52 тысячи рублей.

Все это будет установлено на территории между зданием областного драмтеатра и стадионом «Трудовые резервы», на транспортных кольцах площади Добролюбова, на пересечении проспекта Хрущева и улицы Косухина, на транспортных развязках Майского бульвара и улицы Дубровинского, а также на цветочных деревьях площади Перекальского.

Кроме того, для размещения на улице Ленина планируют закупку 27 светодиодных гирлянд, двух светодиодных арок, трех туннелей.

Всего на украшение города потратят больше восьми миллионов рублей.