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Происшествия24 ноября 2021 9:08

В Курске пропал подросток

Ребенок вышел из дома 23 ноября и не вернулся
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Всем, кто сообщит о местонахождении пропавшей девочки, гарантируется конфиденциальность

Всем, кто сообщит о местонахождении пропавшей девочки, гарантируется конфиденциальность

Фото: Лиза Алерт Курск, ВКонтакте.

Приметы 13-летней Дарьи Анисимовой: рост 165 см, худощавое телосложение, глаза серо-зеленого цвета, темно-русые волосы, выбритый затылок.

Девочка была одета в черную куртку, толстовку на бежевой молнии, черные брюки, черную шапку и такого же цвета ботинки.

Особые приметы: пирсинг в носу, очки круглой оправы.

Всех, кому известно местонахождение Даши, просьба сообщить в дежурную часть Северо-Западного отдела полиции по телефону 58-33-90 или 02, с мобильно 102.