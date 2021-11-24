В Курске пропал подросток

Всем, кто сообщит о местонахождении пропавшей девочки, гарантируется конфиденциальность Фото: Лиза Алерт Курск, ВКонтакте.

Приметы 13-летней Дарьи Анисимовой: рост 165 см, худощавое телосложение, глаза серо-зеленого цвета, темно-русые волосы, выбритый затылок.

Девочка была одета в черную куртку, толстовку на бежевой молнии, черные брюки, черную шапку и такого же цвета ботинки.

Особые приметы: пирсинг в носу, очки круглой оправы.

Всех, кому известно местонахождение Даши, просьба сообщить в дежурную часть Северо-Западного отдела полиции по телефону 58-33-90 или 02, с мобильно 102.