В Курской области за сутки коронавирусом заразились 332 человека

По данным оперштаба на 24 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 332 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 218, Курский – 18, Железногорск - 18, Советский -10, Касторенский – 9, Мантуровский и Суджанский – 7, Беловский – 5,Дмитриевский, Октябрьский, Щигры – по 4, Медвенский, Золотухинский и Тимский – по 3, Большесолдатский, Горшеченский, Обоянский - 2. Всего в регионе зарегистрировано 74561 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1678 человек, на ИВЛ – 146 (13 – инвазивная, 133 – неинвазивная).

Скончались 1767 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 566 316 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 513 087.