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Здоровье23 ноября 2021 16:44

В Курске от ковид умерла доктор, которая была привита в феврале

По предварительным данным после прививки у нее не выработались антитела
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе предложили выделить деньги на тестирование медиков на иммуноглобулин G

В регионе предложили выделить деньги на тестирование медиков на иммуноглобулин G

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина работала в курском кожвендиспансере. Прививку от ковид она сделала еще в феврале этого года, то есть более восьми месяцев назад. Об этом рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Женщина недавно заболела ковид. У нее диагностировали более 90% поражения легких. К сожалению, спасти ее не удалось.

На совещании 23 ноября было отмечено, что в регионе увеличилось число заражений медиков ковид.