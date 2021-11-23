В Курске от ковид умерла доктор, которая была привита в феврале

В регионе предложили выделить деньги на тестирование медиков на иммуноглобулин G Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина работала в курском кожвендиспансере. Прививку от ковид она сделала еще в феврале этого года, то есть более восьми месяцев назад. Об этом рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Женщина недавно заболела ковид. У нее диагностировали более 90% поражения легких. К сожалению, спасти ее не удалось.

На совещании 23 ноября было отмечено, что в регионе увеличилось число заражений медиков ковид.