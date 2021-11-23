В 2021 году сто баллов на ЕГЭ набрали 26 курских школьников

Почти треть выпускников уезжают учиться в другие регионы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области проанализировали результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году.

- Несмотря на сложные условия, в которых велся образовательный процесс из-за пандемии, качество подготовки не снизилось, результаты ЕГЭ сопоставимы с итогами прошлых лет, - отметили в администрации региона.

Сто баллов на ЕГЭ в 2021 году получили 26 школьников, один из них показал лучший результат сразу по двум предметам. Восемь стобалльников поступили в вузы региона.

- 30% курских выпускников выбирают для продолжения обучения другие регионы, – отметила председатель комитета образования Курской области Наталья Пархоменко, – При этом в систему высшего образования нашей области в 2021 году пришло 30% выпускников из других регионов, то есть можно говорить о том, что здесь ситуация полностью уравновешена. Ранее наблюдался отток в другие регионы.