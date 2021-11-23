26 ноября куряне смогут оплучить бесплатную консультацию юриста

Очную консультацию смогут получить куряне с QR-кодом Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 ноября с 11:00 до 16:00 Курское региональное отделение «Ассоциация юристов России», УМВД России по Курской области и Уполномоченный по правам человека в Курской области на четырех площадках проведут совместный прием граждан.

В Курске он пройдет по адресам: ул. Радищева, 29, оф. 123; ул. Марата, 9, ком. 425;

в Рыльске - на ул. Урицкого, 81;

в Щиграх - на ул. Красной, 40.

Консультировать будут юристы Центра бесплатной юридической помощи, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, адвокаты, нотариусы, сотрудники Росреестра, а также работники госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних и правового отдела УМВД России по Курской области.

Очную консультацию смогут получить граждане с QR-кодом, бумажным сертификатом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, при этом с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

В регионе пройдет День правовой помощи для людей старшего поколения.