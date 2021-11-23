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Общество23 ноября 2021 14:22

С начала года фонд "Мир детства" помог 60 курским семьям

В первую очередь помогают многодетным
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Поддержку оказывают на подготовку к школе, ремонт и другие нужды

Поддержку оказывают на подготовку к школе, ремонт и другие нужды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года «Мир детства» помог 60 курским семьям на сумму более трех миллионов рублей.

В городе создана рабочая группа по проведению областного благотворительного марафона «Мир детства» под руководством заместителя главы администрации Владимира Гребенкина.

В первую очередь поддержку оказывают многодетным семьям, попавшим в трудную ситуацию. Средства также направляют на лечение детей, сказали в обладминистрации.