Итоговое сочинение в этом году напишут около двух тысяч школьников Курска

В Курске для участия в написании итогового сочинения поданы 1947 заявлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для выпускников 11 классов наступает волнительная пора – впереди сочинение (изложение), которое является условием допуска к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.

17 ноября закончился прием заявлений от всех участников итогового сочинения. В Курске для участия в написании итогового сочинения поданы 1947 заявлений, в том числе одно - от выпускника прошлых лет.

В этом учебном году основной срок написания - 1 декабря, дополнительные - 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

- При подготовке к сочинению используются как традиционные, так и современные формы работы: участие в вебинарах на образовательных платформах «ЯКласс», «Фоксфорд», просмотр онлайн-лекции. Уроки-диспуты, уроки-конференции помогают учащимся формулировать свое мнение по изученному произведению, - прокомментировала учитель русского языка и литературы гимназии №4 Ирина Шурыгина.