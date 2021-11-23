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Общество23 ноября 2021 11:21

Курских школьников приглашают бесплатно в санаторий

Последние дни заезда - 23 и 24 ноября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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На отдыхе продолжатся занятия по некоторым предметам

На отдыхе продолжатся занятия по некоторым предметам

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет социальной защиты населения Курска напоминает, что еще можно успеть попасть на последний в этом году заезд в санаторий.

23 и 24 ноября идет дополнительный набор детей в возрасте от семи до 17 лет включительно для санаторного лечения с 22 ноября по 12 декабря.

Родители, которые не успели оформить путевки для детей в санаторий «Соловушка», могут обратиться в городской комитет соцзащиты (ул. Пигорева, 2/17, кабинет №12, телефон 32-54-79).

Во время санаторного лечения продолжается ряд учебных занятий. Для детей начальной школы: русский язык, математика, чтение, окружающий мир. Для старших классов: русский язык, алгебра, литература, история.