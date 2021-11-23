В Курской области пьяный мужчина убил своего знакомого

Материалы дела переданы в суд Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла восьмого августа этого года. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим 52-летним знакомым, в ходе чего между мужчинами возникла ссора.

Молодой человек два раза ударил своего собутыльника кулаком по голове. Затем они вышли на улицу, где обвиняемый продолжил наносить удары, а когда 52-летний мужчина упал, начал бить его ногами.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Вскоре суд вынесет приговор по этому делу.