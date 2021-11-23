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Общество23 ноября 2021 9:05

В Курской области ищут медиков для Хомутовской ЦРБ

На первом месте в планах медицинского учреждения – найти главврача
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Объявление о поиске специалистов размещено на сайте Хомутовской ЦРБ

Объявление о поиске специалистов размещено на сайте Хомутовской ЦРБ

Фото: Архив "КП"

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября, в ходе заседания администрации Курской области. Помимо главврача, Центральная больница Хомутовского района находится в поиске ряда других специалистов. В медучреждение требуются: врач-офтальмолог, онколог, хирург, травматолог, а также слесарь и электрик.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий отметил, что главврача в больницу постараются найти в течение месяца.