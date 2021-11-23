В Курской области готовы к работе 32 стационарных пункта питания и обогрева на федеральных дорогах

Теперь автомобилистам станет легче справляться с заторами на дорогах в зимнее время года Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

По территории Курской области проходят 4 автомобильные дороги федерального значения. На них определено два участка, где возможно возникновение снежных заносов из-за неблагоприятных погодных условий. Все это может привести к образованию заторов, поэтому было решено установить пункты обогрева и питания, для обеспечения комфортных условий людям, ожидающим восстановления движения.

Всего таких пунктов в Курске 32: кафе, гостиницы, базы отдыха, АЗС. Рассчитаны они на 1314 человек.