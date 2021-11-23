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Общество23 ноября 2021 8:13

В Курской области готовы к работе 32 стационарных пункта питания и обогрева на федеральных дорогах

Участки, на которых могут возникнуть проблемы с движением в зимнее время, находятся под контролем спасателей МЧС России
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Теперь автомобилистам станет легче справляться с заторами на дорогах в зимнее время года

Теперь автомобилистам станет легче справляться с заторами на дорогах в зимнее время года

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

По территории Курской области проходят 4 автомобильные дороги федерального значения. На них определено два участка, где возможно возникновение снежных заносов из-за неблагоприятных погодных условий. Все это может привести к образованию заторов, поэтому было решено установить пункты обогрева и питания, для обеспечения комфортных условий людям, ожидающим восстановления движения.

Всего таких пунктов в Курске 32: кафе, гостиницы, базы отдыха, АЗС. Рассчитаны они на 1314 человек.