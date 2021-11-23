За сутки в Курской области коронавирусом заразились 337 человек

По данным оперштаба на 23 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 337 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 242, Курский – 39, Железногорск - 35, Касторенский – 13, Золотухинский – 10, Щигры – 6, Курский, Советский и Тимский – 5, Горшеченский и Мантуровский- по 4, Суджанский, Большесолдатский и Хомутовский – 2. Всего в регионе зарегистрировано 74229 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 человек, на ИВЛ – 153 (12 – инвазивная, 141 – неинвазивная).

Скончались 1762 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 562 388 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 509 074.