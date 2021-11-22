Выплаты за ковид-вакцинацию курянам продлят до конца 2021 года

В регионе работают прививочные пункты в ТЦ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области граждане в возрасте 65 лет и старше, прошедшие вакцинацию против COVID-19, получают единовременную выплату в размере три тысячи рублей. Ее перечислили уже свыше 70 800 привитым, постоянно проживающим в регионе. На эти цели из областного бюджета направлено более 212 млн рублей, сообщили в обладминистрации.

Ранее выплата распространялась на тех, кто привился первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года. Теперь, чтобы получить выплату, привиться нужно до конца года.

Выплата осуществляется за счет средств регионального бюджета. Пенсионерам не нужно никуда обращаться, средства поступят на пенсионный счет.