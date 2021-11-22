Под Курском нашли гранату времен Великой Отечественной войны

ЧП произошло в Халино Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 Ноября на телефон в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о том, что найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Халино Курского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена граната Ф - 1. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.