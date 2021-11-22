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Происшествия22 ноября 2021 12:03

Под Курском в квартире нашли двух мертвых мужчин

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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В СК сообщили из полиции о происшествии

В СК сообщили из полиции о происшествии

Фото: Из архива КП.

Тела двух мужчин нашли в квартире на улице Курская Железногорска.

По этому факту Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК проводит сейчас доследственную проверку.

Пока установлено, что дверь в квартиру была заперта изнутри. В комнате обнаружены тела 58-летнего хозяина квартиры и 52-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

- Хозяин квартиры выпивал, жил один, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.