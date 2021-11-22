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Общество22 ноября 2021 10:11

В Курске пройдут публичные слушания генплана города

Участие в обсуждениях смогут принять и жители региона
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Куряне сильно заинтересованны в работе над генпланом

Куряне сильно заинтересованны в работе над генпланом

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Работа по утверждению нового генерального плана областного центра идет полным ходом. На данный момент поступило 59 предложений по усовершенствованию документа.

Было решено провести публичные слушания, которые пройдут в зале «Свиридовский» 26-28 ноября. Высказанные курянами предложения и пожелания обещают учесть разработчиками документа.

Глава Курска Виктор Карамышев заявил, что при проведении мероприятия будут соблюдены все меры предосторожности.