В Курской области за сутки коронавирусом заразились 340 человек

По данным оперштаба на 22 ноября, в Курской области коронавирус был выявлен еще у 340 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 227, Курский – 39, Железногорск - 9, Горшеченский - 8, Щигры – 7, Конышевский и Курчатовский – 6, Советский – 5, Золотухинский и Рыльск - по 4, Суджанский и Фатежский – 3, Беловский, Обоянский и Поныровский – 2. Всего в регионе зарегистрировано 73 892 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1759 человек, на ИВЛ – 148 (15 – инвазивная, 133 – неинвазивная). Скончались 1755 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 559 351 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 505 302.