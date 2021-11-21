В Курске предотвратили несчастный случай на воде

Каждый день сотрудники МЧС спасают курян от возможных трагедий Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В ходе рейда сотрудники ГИМС заметили компанию нетрезвых мужчин, которые рыбачили. Инспекторы попросили рыбаков покинуть опасную территорию, и те, после недолгих пререканий, удалились. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ежедневно на водоемах Курска дежурят две оперативные группы ГИМС вместе с представителями ВОСВОД и внештатными инспекторами. Проводятся профилактические беседы, где особое внимание уделяется детям.

С начала осенне-зимнего периода прошло больше 80 патрульных выездов по контролю за водными акваториями региона, проинструктировано около 400 человек.