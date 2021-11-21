Еще восемь курян с подтвержденным коронавирусом скончались

В Курской области за сутки скончались еще восемь человек с подтвержденным ковидом. Как сообщил региональный оперштаб не стало мужчин 74 и 93 лет, а также женщин 52, 56, 70, 71, 75, 86 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 1750 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1734 человека, на ИВЛ – 154 (16 – инвазивная, 138 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 558 256 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 503 757.