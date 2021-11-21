В Курской области за сутки коронавирус выявили у 341 человека

По данным оперштаба на 21 ноября, в Курской области выявили коронавирус еще у 341 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 198, Железногорск - 41, Глушковский район - 17, Курский - 15, Золотухинский и Суджанский - по 11, Железногорский - девять, Льгов - семь, Суджа - шесть, Беловский район и Октябрьский - по пять, Рыльск - четыре, Льговский, Обоянский, Поныровский, Пристенский районы - по два, Большесолдатский, Касторенский, Медвенский, Рыльский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 73 552 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1734 человека, на ИВЛ – 154 (16 – инвазивная, 138 – неинвазивная). Скончались 1750 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 558 256 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 503 757.