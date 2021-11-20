Для Курской облбольницы закупят оборудование на 100 миллионов рублей

В больнице появятся два высокотехнологичных аппарата: дистанционный литотриптор, который позволит проводить операции пациентам с мочекаменной болезнью без открытых вмешательств и современный кардиокомплекс для проведения операций пациентам с аритмией.

Помочь с закупкой нового оборудования сотрудники больницы попросили Михаила Мишустина во время его поездки в Курскую область.

Ранее по итогам поездки в регион премьер поручил направить больнице 1,3 млрд рублей на завершение строительства нового инфекционного корпуса, а также выделить финансирование на строительство многопрофильной детской клинической больницы.