Какая погода будет в Курской области на выходных

В регионе пройдет снег с дождем Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу, 20 ноября, временами будут дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью местами туман. Ветер ночью юго-западный 7-12, местами порывы 15-17 м/с, днем северо-западный 9-14, порывы 16-21 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 8° тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).