В Курске поставят памятник авиаконструктору Гуревичу

Бюст установят рядом с курским аэропортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит творческий конкурс на разработку эскиза памятника-бюста Герою Социалистического Труда инженеру-авиаконструктору Михаилу Гуревичу. Памятник установят на площади перед курским аэропортом, который носит имя авиаконструктора.

Индивидуальные участники и творческие коллективы из Москвы и Подмосковья, Кирова, Курска, Нижнего Новгорода представили десять творческих работ.

Эскизы размещены в Пушкинском зале Курской областной филармонии на улице Перекальского. Жюри во главе с председателем комитета архитектуры и градостроительства Курской области Сергеем Черновым с 22 по 26 ноября оценит творческие эскизы и модели. Объявить результаты конкурса планируют 30 ноября.