В Курске дом Малевича внесли в реестр объектов культурного наследия

Решение принято на заседании Общественного совета Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дом Казимира Малевича будет внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принято на первом заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Курской области.

В его состав вошли 11 человек. Это известные курские историки, краеведы, архивисты, архитекторы, преподаватели вузов, художники, представители епархии и волонтеры. Заседание совета провела председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

На рассмотрение были представлены две историко-культурные экспертизы в отношении здания по адресу улица Почтовая, 17 в Курске. Большинство членов совета согласились с мнением эксперта о том, что в этом доме действительно проживал художник Казимир Малевич. В ближайшее время в областном комитете по охране объектов культурного наследия будут оформлены соответствующие документы, сказали в администрации региона.