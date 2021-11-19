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Звезды19 ноября 2021 17:44

В Курске дом Малевича внесли в реестр объектов культурного наследия

Эксперты признали, что на улице Почтовой жил автор "Черного квадрата"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Решение принято на заседании Общественного совета

Решение принято на заседании Общественного совета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дом Казимира Малевича будет внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принято на первом заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Курской области.

В его состав вошли 11 человек. Это известные курские историки, краеведы, архивисты, архитекторы, преподаватели вузов, художники, представители епархии и волонтеры. Заседание совета провела председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

На рассмотрение были представлены две историко-культурные экспертизы в отношении здания по адресу улица Почтовая, 17 в Курске. Большинство членов совета согласились с мнением эксперта о том, что в этом доме действительно проживал художник Казимир Малевич. В ближайшее время в областном комитете по охране объектов культурного наследия будут оформлены соответствующие документы, сказали в администрации региона.