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Происшествия19 ноября 2021 15:16

В Курске 15-летнего школьника обвиняют в убийстве матери

Подростка взяли под стражу
Ольга ДАНИЛОВА
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Мальчик учится в одной из школ Курска

Мальчик учится в одной из школ Курска

Фото: предоставлено пресс-службой

Апелляция оставила без изменения постановление районного суда о заключении под стражу 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве своей матери, рассказали в Курском областном суде.

Решение о взятии под стражу пыталась опротестовать защита.

По версии следствия вечером 25 октября девятиклассник был вечером дома наедине с матерью, та стала его ругать. В ответ подросток забил женщину блином от гантели. Подробности выясняют следователи.

- Согласно части 2 статьи 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ), - пояснили решение в облсуде.

Подростка взяли под стражу на два месяца.