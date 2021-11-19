В Курске 15-летнего школьника обвиняют в убийстве матери

Мальчик учится в одной из школ Курска
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Апелляция оставила без изменения постановление районного суда о заключении под стражу 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве своей матери, рассказали в Курском областном суде.
Решение о взятии под стражу пыталась опротестовать защита.
По версии следствия вечером 25 октября девятиклассник был вечером дома наедине с матерью, та стала его ругать. В ответ подросток забил женщину блином от гантели. Подробности выясняют следователи.
- Согласно части 2 статьи 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ), - пояснили решение в облсуде.
Подростка взяли под стражу на два месяца.