Под Курском браконьеры застрелили трех лебедей

ЧП произошло в Щигровском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Щигровском районе браконьер застрелил «краснокнижных» лебедей. О ЧП рассказал охотовед Щигровского района. ЧП произошло днем 18 ноября в районе деревни Петровка. Неизвестный застрелил трех лебедей-шипунов. На место приехали сотрудники областного комитета природных ресурсов, но правонарушителей не обнаружили. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области. Ответственность за его добычу грозит по статье 258.1 УК РФ. Размер вреда, причиненного занесенным в Красную книгу животным, определит Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области.