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Происшествия19 ноября 2021 14:06

Под Курском браконьеры застрелили трех лебедей

Живодеров ищет полиция
Ольга ДАНИЛОВА
ЧП произошло в Щигровском районе

ЧП произошло в Щигровском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Щигровском районе браконьер застрелил «краснокнижных» лебедей. О ЧП рассказал охотовед Щигровского района. ЧП произошло днем 18 ноября в районе деревни Петровка. Неизвестный застрелил трех лебедей-шипунов. На место приехали сотрудники областного комитета природных ресурсов, но правонарушителей не обнаружили. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области. Ответственность за его добычу грозит по статье 258.1 УК РФ. Размер вреда, причиненного занесенным в Красную книгу животным, определит Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области.