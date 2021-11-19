Курские школьники могут бесплатно отдохнуть в санаториях

Воспользоваться путевками могут дети в возрасте от семи до 17 лет включительно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Юные куряне могут бесплатно отдохнуть в санаториях.

Воспользоваться путевками могут дети в возрасте от семи до 17 лет включительно:

- в санаторий «Соловушка» - с 22 ноября по 12 декабря.

- в курский областной санаторий «Соловьиные зори» - с 18 ноября по 8 декабря.

В санаторий «Соловушка» возможен заезд группами (классами).

Путевки выдают в комитете социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева, д.2/17, кабинет №12) в понедельник - пятницу с 9.00 до 17.30.

О документах, которые необходимо предоставить для получения путевки, расскажут по телефону 32-54-79.