Первый снег в Курске: на расчистку улиц вышли 35 единиц техники

Курянам советуют "переобуть" автотранспорт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске выпал первый снег. В этом году чистить дороги от снега будут две подрядные организации - «Благоустройство» и «Интеграл-Строй».

19 ноября ночью на городских дорогах работали 35 единиц техники, в том числе четыре мини-трактора, предназначенных для уборки тротуаров, израсходовано 400 кубометров песко-соляной смеси.

Кстати, в связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Курской области напоминает водителям, что в зимний период следует быть предельно внимательными при управлении автомобилем.

Не забывайте о своевременной замене летних шин на зимние.