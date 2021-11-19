В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1797 курян

Курян призывают вакцинироваться Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1797 человек, на ИВЛ – 167 (13 – инвазивная, 154 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 19 ноября в Курской области всего зарегистрировано 72 866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 346 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид умерли в регионе 1736 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 68 лет и 81 года, женщины 61, 69, 74, 80, 88 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.