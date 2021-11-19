В Курске в частном доме произошел пожар

Пожар случился на улице Третья Гуторовская Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 05:30 19 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице 3-я Гуторовская в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:36 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:41, ликвидировано в 05:43.

В жилом кирпичном доме тлел диван. К счастью, никто не пострадал.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.