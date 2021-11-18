Экс-сотрудника курской колонии поймали на взятках почти в полмиллиона рублей

Следствие вел СК, а собрали доказательства сотрудники УФСБ Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области вынесли приговор бывшему сотруднику ФКУ ИК-3 УФСИН России по региону. Он признан виновным в получении взятки в крупном и значительном размерах.

Сотрудник исправительной колонии в 2018 году незаконно получал от отбывавших наказание взятки в виде денег, сотового телефона и двух металлоискателей за общее покровительство и за то, что будет закрывать глаза на нарушения режима.

Общая сумма взяток - 492 тысяч рублей.

Суд дал ему четыре года колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.