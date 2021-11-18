В курском противотуберкулезном диспансере откроют сто ковид-коек

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается перепрофилирование лечебного корпуса №2 областного противотуберкулезного диспансера. Здесь будут принимать пациентов с коронавирусом. Специалисты уже готовят площадку для размещения двух газификаторов.

- Завершается внутренняя отделка палат. В помещениях установлены перегородки, которые создают защитные шлюзы, отделяющие чистую зону от красной. В палатах прокладывают кабель-каналы для подведения кислорода, - сообщили в администрации региона.

Принято решение увеличить количество реанимационных коек в два раза – до 24. В общей сложности здесь планируют открыть сто мест, все они будут обеспечены кислородом.